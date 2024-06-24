Первый сингл The Beatles «Love Me Do» будет продан за девять тысяч фунтов

Редкая копия первого сингла The Beatles «Love Me Do» уйдет с молотка на аукционе Stacey's Auctioneers в английском городе Челмсфорд. Ожидается, что стоимость лота составит более девяти тысяч фунтов стерлингов.

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В мире существуют только 250 копий записи, распространявшейся на телевидении и радио перед выпуском трека в октябре 1962-го, сообщает NME. Экземпляр уникален и тем, что на нем фамилия Пола Маккартни написана с ошибкой — McArtney. На семидюймовую пластинку также входит пеня P.S. I Love You.

Недавно австралийский музыкант Грег Перано обнаружил на блошином рынке редкое видео с концерта The Beatles в Сиднее в 1964-м.