Shaman отреагировал на санкции ЕС: «Потому что я – русский»

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, отреагировал в Telegram-канале цитатой из своей песни "Я русский" на санкции против него со стороны Евросоюза (ЕС).

© Газета.Ru

"Меня включили в санкционный список ЕС, потому что Я — РУССКИЙ", — заявил артист.



24 июня Европейский Союз наложил санкции на российского певца Shaman, артистку Полину Гагарину и актера Ивана Охлобыстина. В 2013 году Дронов выступал на шоу "Фактор А", а в 2014 году — в проекте "Голос". В 2020 году артист взял сценический псевдоним Shaman. Певец стал известен по композициям патриотической тематики. До этого ЕС объяснял, что намерение ввести Гагарину в черный список связано с ее выступлениями на "мероприятиях, посвященных аннексии Россией украинских регионов". Речь идет в том числе о концерте 18 марта 2022 года на стадионе "Лужники" в Москве. Тогда певица выступила на концерте в честь годовщины присоединения Крыма к России. Там же были Shaman и Охлобыстин. "(Гагарина) могла получить значительный доход (для себя) благодаря частому участию в спонсируемых государством пропагандистских мероприятиях", — заявляли представители ЕС.