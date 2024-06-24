Названа причина, по которой Галкин* не может вернуться в Россию

В последнее время в сети часто обсуждают финансовые проблемы Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, мол, они переживают не самое лучшее время. Некоторые артисты считают, что юмористу сложно зарабатывать в Израиле, ведь там нет таких больших площадок, как в России, поэтому за одно выступление Галкин получает гораздо меньше, чем на родине.

Однако, несмотря на трудности с деньгами, Максим не спешит возвращаться на родину, где он смог бы решить все финансовые проблемы. Авторы передачи «ЧП. Расследование» уверены, что комик просто-напросто боится вернуться в Россию, ведь за эти два года он много чего наговорил о стране.

И теперь, если он переедет обратно, то ему придется столкнуться с последствиями своих высказываний.

«За все лживые заявления о стране и армии придется ответить. Если будет доказано, что Галкин распространяет фейки, он, в соответствии с новым законом, рискует расстаться и со свободой, и со своей недвижимостью»,— сообщают в передаче.



Именно поэтому Максим предпочитает жить в безденежье, чем возвратиться в Россию и потерять все, например, свой огромный особняк в деревне Грязь, который стоит несколько сотен миллионов рублей.

*признан иноагентом на территории РФ