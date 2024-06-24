Евросоюз (ЕС) ввел санкции против российского певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman. Соответствующий документ в понедельник, 24 июня, опубликовали на сайте ЕС. Вечерняя Москва

Кроме того, в черный список ЕС попали певица Полина Гагарина, актер Иван Охлобыстин, главком ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев. Москва24

14-й пакет санкций против России был официально утвержден советом ЕС и вступил в силу. В новом пакете расширили персональные ограничения, под которые попали 116 физических лиц и организаций. Lenta.ru