Евросоюз ввел санкции против певицы Полины Гагариной

Европейский союз в понедельник, 24 июня, ввел санкции против российской певицы Полины Гагариной. Это следует из информации в «Официальном журнале ЕС».

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В документе говорится, что исполнительница участвовала в мероприятиях в поддержку Вооруженных сил России.

О том, что Гагарину могут внести в санкционный список, на прошлой неделе сообщил портал EUobserver. Отмечалось, что ЕС также планировал внести в черный список предпринимателей Игоря Алтушкина, Романа Троценко и Таймураза Боллоева.

Новый, 14-й пакет санкций предусматривает запрет реэкспорта российского сжиженного природного газа через европейские порты. В то же время страны Евросоюза продолжат его закупать. Отмечается, что крупные корпорации обязуют самостоятельно следить за тем, чтобы дочерние компании не приобретали СПГ из России в обход санкций.

Кроме того, санкции были наложены на более чем 100 физических и юридических лиц из России, Китая, Турции и ОАЭ, включая певца Shaman и актера Ивана Охлобыстина.