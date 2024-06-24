Евросоюз (ЕС) ввел санкции против российского певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN. Соответствующий документ в понедельник, 24 июня, опубликовали на сайте ЕС.

Европейский союз в понедельник, 24 июня, также ввел санкции против российской певицы Полины Гагариной. О том, что Гагарину могут внести в санкционный список, на прошлой неделе сообщил портал EUobserver. ЕС также планировал внести в черный список предпринимателей Игоря Алтушкина, Романа Троценко и Таймураза Боллоева.

Актер Иван Охлобыстин также попал под санкции Евросоюза 24 июня.

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