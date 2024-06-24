K-pop-группа PENTAGON может вернуться на сцену в 2024-м

Артист Усок из южнокорейского бойз-бэнда PENTAGON заявил, что команда планирует воссоединиться в этом году.

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В подкасте fantasticYDland айдол рассказал, что участники PENTAGON всегда на связи и недавно встречались. Музыканты договорились, что осенью вместе поработают. «Даже если мы не выпустим альбом, мы хотим собраться для выступления», — поделился Усок.

В 2023-м пять участников группы покинули агентство CUBE Entertainment. Коллектив не распадался официально, но его будущее оставалось под вопросом.

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