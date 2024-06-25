Татьяна Васильева рассказала, что было за день до побега Галкина* из России

Татьяна Васильева последние два года является активным и бессменным патриотом своей Родины. Актриса ездит на Донбасс, помогает в сборе гуманитарной помощи и всеми руками поддерживает специальную военную операцию. Насчет сбежавших из страны коллег звезда кинофильма «Переступить черту» не скрывает своего негодования. Она считает, что каждый артист, уехавший за границу, предатель народа и страны.

Недавно Васильева рассказала, что делал Галкин* буквально за один день до своего «побега» в Израиль. По ее словам, Максим вел себя, как ни в чем не бывало, и даже работал бок о бок с Татьяной. Иногда возникает ощущение, что комик принял решение об отъезде за несколько часов. Однако сам супруг Пугачевой эту информацию отвергает, пытаясь с пеной у рта доказать, что уехал из страны намного позже.

Названа причина, по которой Галкин* не может вернуться в Россию

Однако Васильева никак не реагирует на его опровержения. Актриса считает, что все отговорки лишний раз доказывают трусость и несостоятельность человека. Кроме того, Татьяна Григорьевна подмечает, что даже в момент отъезда ни Галкин*, ни его жена Пугачева уже не были особо интересны современному зрителю. Они остались пережитком прошлого.

«Мы видим, что показывают постоянно каких-то дурачков уехавших. А ведь они неинтересны уже никому, про них уже давно все забыли. Это уже даже как развлечение неинтересно…», — резюмирует она.



*признан иноагентом на территории РФ