Музыкант обнаружил ранее не публиковавшиеся кадры с шоу The Beatles в Сиднее

Австралийский артист, один из основателей рок-группы Hunters & Collectors Грег Перано, нашел на блошином рынке коробку с восьмимиллиметровой пленкой. На ней был запечатлен ранее не издававшийся концерт The Beatles в Сиднее в 1964-м.

© Звук

Видео было снято Гилом Уолквистом, работавшем в газете Sydney Morning Herald, сообщает Louder. Семья покойного журналиста благословила Перано на хранение реликвии.

Хотя найденные кадры немые, можно понять, что The Beatles играют свой ранний хит Love Me из дебютника Please Please Me (1963). В целом их мировое турне 1964 года включало восемь концертов в Австралии и шесть в Новой Зеландии. 11-летний Грег, живший тогда в новозеландском городе Пиктон, забирался на холм в надежде услышать выступление коллектива в Веллингтоне в 100 километрах от него.

Ранее стало известно, кто исполнит главные роли в байопике Сэма Мендеса о легендарной четверке.