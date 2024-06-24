Раскрыта тайна гибели Мурата Насырова

Уже более 15 лет поклонники задаются вопросом, что на самом деле случилось с певцом Муратом Насыровым. Исполнитель хита «Мальчик хочет в Тамбов» трагически погиб, однако причины произошедшего так и остались неизвестны. Существуют разные версии случившегося, но в окружении артиста также предполагают, что в трагедии может быть «женский след». Об этом они рассказали в эфире программы «Основано на реальных событиях» на НТВ.

В 2007 году Мурат Насыров погиб, выпав с балкона своей квартиры в Москве. Спустя годы после таинственной смерти певца его близкие до сих пор не знают, почему на самом деле его жизнь трагически оборвалась. Многие считают, что артист не мог свести счеты с жизнью, другие винят в случившемся алкоголь или запрещенные вещества. Однако есть и еще одна версия гибели знаменитости.

Оказалось, что за несколько лет до смерти Мурат Насыров получил зловещее «предзнаменование». Все началось с его знакомства с певицей Евой Польной в 2002 году, с которой он вместе учился в Гнесинке. Артисты стали близкими друзьями.

В том же 2002 году Мурат Насыров выпустил песню «Ева» и снялся в совместном клипе с Евой Польной. Именно на съемках произошел случай, в котором некоторые увидели «предсказание» смерти певца. Тогда артист едва не сорвался с большой высоты.

«Я чуть не упал вниз, полшага оставалось до того, чтобы свалиться со 100 метров», — рассказывал Мурат Насыров.



Напомним, певец трагически погиб в ночь с 19 на 20 января 2007 года при невыясненных обстоятельствах. Мурат Насыров выпал с балкона своей московской квартиры, расположенной на пятом этаже.

В СМИ писали, что причиной случившегося могло стать употребление сильнодействующих веществ, но это оказалось неправдой. Согласно официальной версии, артист свел счеты с жизнью в состоянии депрессии. Однако это также мог быть несчастный случай, поскольку, по данным следствия, в момент падения в руках Мурата Насырова были фотоаппарат и собственный портрет.