Самбурская ответила на сообщения о беременности и показала себя с животом

Актриса Настасья Самбурская прокомментировала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) слухи о беременности.

Один из поклонников поинтересовался у Настасьи Самбурской, действительно ли она ждет ребенка. 37-летняя актриса опровергла информацию, опубликовав фотографию, на которой была запечатлена c накладным животом в вагончике для съемок.

«Порадуйтесь, конечно. Но пока максимум — это вздутие», — ответила артистка.



Звезда сериала «Универ» заявила, что прибавление в ее семье будет только после того, как она вступит в брак.

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Настасья Самбурская была замужем один раз. С 2017 по 2018 год звезда «Универа» состояла в браке с актером Кириллом Дыцевичем. Артистка утверждала, что экс-супруг поднимал на нее руку и постоянно подвергал эмоциональному насилию.

В ноябре прошлого года Настасья Самбурская посетила «Шоу Воли», где рассказала о своем романе. На момент съемки программы актриса встречалась с новым партнером около десяти дней. Однако уже в декабре артистка признавалась, что ни в кого не влюблена.

На днях Настасья Самбурская опубликовала фотографию, где позировала с мужчиной, с которым, предположительно, у нее роман.