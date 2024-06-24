Ивлеева назвала лучший город на Земле

Блогер Анастасия Ивлеева заявила, что считает Москву лучшим городом на Земле. Свое мнение она высказала в интервью журналу «Москвич Mag».

Звезда ответила на вопрос, чем Москва превосходит Нью-Йорк, Берлин, Париж, Лондон и другие мегаполисы.

«Люди, менталитет, язык. Лучший город на Земле. Без шансов для других», — уверена Ивлеева.



Она отметила, что транспортная система и сфера услуг, а также парки в городе «на высшем уровне и с каждым годом становится лучше».

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Главными отличиями москвичей от жителей других городов блогер назвала энергичность, яркость, талантливость, амбициозность и стиль в одежде.

«Москва — это плавильный котел культур и национальностей. Она супермногогранна. Как, наверное, и другие крупные города-столицы, но она своя, родная. Люблю этот город за доступность всего на свете 24/7», — рассказала Ивлеева.



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