Гагарина объяснила, почему не полетела в космос

Полина Гагарина была гостьей программы «Однажды» на НТВ.

Недавно звезда заявила, что после шоу в «Лужниках» намерена сделать паузу в музыкальной карьере. Тут же поползли слухи о том. что певица меняет сферу деятельности. Например, собралась в политику, пишут 7days.

Гагарина решительно опровергла это предположение.

«Нет, конечно, это не так. Мне кажется, у меня есть лучшее место для того, чтобы говорить с моими любимыми зрителями. Это, конечно, сцена», - сказала она.



Также Полина успокоила тех поклонников, которые решили, что она, по примеру, Пересильд, собралась лететь на космическом корабле.

«Мне действительно предлагали серьезно поучаствовать в кастинге и попробовать. Но при всей видимости того, что я делаю на сцене и что я сильна, это не так, я в жизни не выдержала бы центрифугу, на первом повороте меня уже вынесло бы», - объяснила она.



Ранее Гагарина была названа одной из самых высокооплачиваемых эстрадных звезд в России, наряду с SHAMAN и Филиппом Киркоровым. Артистка зарабатывает за одно мероприятие порядка 6-8 миллионов рублей, заявил музыкальный критик Евгений Бабичев.