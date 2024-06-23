Дана Борисова заявила о «гармонии» в отношениях с дочерью

Дана Борисова долгое время делилась с публикой информацией о проблемах с дочерью. Телеведущая родила Полину от бизнесмена Максима Аксенова, затем они расстались врагами. Телеведущая обвиняла экс-возлюбленного в финансовой нечистоплотности, судилась за алименты. С дочерью у Даны также были серьезные конфликты.

Однако сейчас Полина , судя по всему, изменила отношение к матери, пишет портал passion.ru.

«Любовь у нас нечеловеческая. Вот она приехала из Кореи, в октябре ездила в языковую школу, мы с тех самых пор спим в одной постели. Вот настолько мы любим друг друга и соскучились. Про ее кровать мы забыли, у нас вот такое единение душ. Я у нее лучший друг, она мой лучший друг. Нам хорошо, мы в гармонии, понимаем друг друга», – сообщила Борисова.



Недавно Дана Борисова удивила своих поклонников. Она заявила, что подарит дочери Полине на 17-летие ринопластику. По словам телеведущей, ее ребенок мечтает изменить нос. При этом звезда предполагает, что одной пластикой дочь может не ограничиться.