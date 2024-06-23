Боня отправляет дочь учиться в другую страну

Виктория Боня рассказала в микроблоге, что отправляет свою 12-летнюю дочь Анджелину учиться в другую страну.

«Мой вечный кошмар детства продолжается, теперь вместе с дочкой я снова о нем вспомнила. Вчера сдавали экзамены в новую школу — скорее всего, с сентября Энджи будет учиться в Англии в школе с проживанием», — рассказала телеведущая.



Как пишет издание Super, подписчики были удивлены ее решением. Они обсуждают в комментариях, почему экс-участница «Дома-2» решила отослать дочку так далеко. Виктория только что воевала с хейтерами, которые обвинили ее в том, что она фактически бросила Анджелину. Тогда телеведущая активно доказывала, что очень любит дочь и всегда будет с ней рядом.

Ранее российская телеведущая, модель и блогер Виктория Боня рассказала о последствиях пластической операции у ее матери. Женщина делала подтяжку лица. Телеведущая не уточнила, что произошло.



Однако последствия она назвала «немного страшными». Боня добавила, что остается только ждать. Телеведущая отправляла 68-летнюю маму в Дубай для операции.