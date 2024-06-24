Женская метал-группа Kittie выпустила клип на титульный трек Fire нового альбома

Канадская метал-группа Kittie, состоящая только из женщин, опубликовала новое видео на титульный трек свежего альбома. Fire увидел свет 21 июня и стал седьмой пластинкой в дискографии коллектива.

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В видео девушки исполняют музыку и выступают в различных декорациях пламени.

Любопытен тот факт, что получасовой лонгплей вышел после 13-летнего перерыва. Как отмечают участницы группы, десять лет назад они бы не поверили, что все же займутся записью новой музыки, но «нечто большее, чем судьба», свело их вместе. Сейчас они признаются, что ощущают все совершенно иначе, словно они — молодая группа.

Kittie обрели популярность в нулевые: за ними быстро закрепилось звание «самого успешного женского коллектива в современной метал-музыке». Их карьера пошла на спад в 2013-м, когда денег на гастроли и запись новой музыки стало не хватать. Вероятность возрождения их творческого пути стала еще меньше в 2017-м, когда стало известно о смерти Триш Доан — бывшей басистки коллектива.

Тем не менее сейчас Kittie отправляются в тур и готовы к новым свершениям.