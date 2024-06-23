Очевидцы рассказали о мистических событиях, происходивших в доме Зайцева

Вячеслав Зайцев при жизни очень любил свой загородный дом в подмосковном Каблуково. После смерти модельера особняк достался его единственному сыну Егору. Но тот ненадолго пережил отца.

Знакомая Вячеслава Михайловича, Татьяна Васильевна, рассказала журналистам «Московского Комсомольца», что в день смерти Егора в особняке Вячеслава Михайловича стали происходить странные события. На участке внезапно появилась сова.

«Сова кружила прямо над домом. Ее все видели. Кружила и издавала странные звуки. Все, как мне рассказали, жутко испугались. Мне одна из соседок рассказала, что было страшно до безумия», - сообщила Татьяна Васильевна.



Мистическим образом в пустом доме Зайцева заработал телевизор.

«В самом особняке Славочки внезапно включился телевизор. Хотя в доме никого не было. А вскоре пришло известие о том, что Егора больше нет, - отметила женщина.



Произошло и совпадение дат – Егор скончался в день рождения Дома моды своего отца.

Егор Зайцев был модельером и членом-корреспондентом Российской академии художеств (РАХ), любил мотоциклы и состоял в байкерском клубе.