Отец Фриске обвинил Шепелева в «сливе» фотографий больной Жанны

Владимир Фриске был гостем программы «Новые русские сенсации» на НТВ. Он рассказывал о ушедшей девять лет назад из жизни дочери. В частности, он напомнил, что снимки тяжелобольной экс-солистки группы «Блестящие» регулярно попадали в Сеть.

Близкие Жанны Фриске пытались уберечь ее от посторонних глаз. По мнению Владимира, в «сливе» был виновен телеведущий Дмитрий Шепелев, поскольку именно он находился рядом с Жанной в те моменты, когда были сделаны фото, пишет портал passion.ru.

«Когда Жанну увидели в таком свете, это были его дела», — заявил Владимир Фриске.



Дмитрий Шепелев отрицал свою вину, но однажды в интернете появились снимки Жанны прямо из больницы

«Он все заснял, у него договор был, что он передаст. Я уехал, через 15 минут позвонила Наташа: „Папа, ты видел?“. Я просто обалдел! А потом Лос-Анджелес, Нью-Йорк, и здесь, в Москве. Как ему не стыдно!» — заявил отец Фриске.



Сестра ушедшей из жизни певицы Жанны Фриске Наталья выразила восхищение поступком близких умершей актрисы Анастасии Заворотнюк, которым удалось сохранить конфиденциальность ее состояния. По ее словам, родные Заворотнюк настолько окружили ее заботой, что предотвратили утечку фотографий.

https://news.rambler.ru/starlife/52967728-sestra-zhanny-friske-vyskazalas-v-adres-blizkih-anastasii-zavorotnyuk/