Лобода опубликовала фото на больничной койке

Певица Светлана Лобода поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографией после операции на руке и рассказала, как прошел ее уикенд в Вене.

Артистка опубликовала серию снимков, на одном из которых она лежит в больнице с гипсом. На другой фотографии Лобода показала себя в салоне красоты уже после выхода из клиники. Она призналась, что ей пришлось мыть волосы в парикмахерской, поскольку сама не смогла этого сделать из-за гипса.

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Исполнительница отметила, что за уикенд она успела побывать в больнице, посетить рок-оперу "Rock Me Amadeus", музей Сиси, выставку в доме Моцарта, смонтировать клип и провести несколько вечеров за ужином с близкими.

Лобода дала в Вене свой первый концерт со сломанной рукой. Певица рассказывала, что получила травму незадолго до европейского тура. Это случилось во время съемок одного из ее клипов. Близкие и команда убеждали звезду отменить выступления, но артистка не согласилась.

В конце февраля 2022 года Светлана Лобода уехала из России. Вместе с дочерьми Евой и Тильдой, партнером и мамой Натальей она живет в Латвии.