Исполнительница шансона похвасталась люстрами за четыре миллиона рублей

Татьяна Тишинская, выступающая под псевдонимом Каролина, в эфире шоу «Звезды сошлись» рассказала, что повесила в двухкомнатную квартиру хрустальные люстры за четыре миллиона рублей.

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Звезда шансона старательно выбирает каждый предмет интерьера, пишет издание passion.ru.

«Мне нужно, чтобы потолок был, как небо. Я чокнутая немножко», – объяснила Тишинская.



Артистка купила итальянские обоями, там стоят панно из натурального камня, антикварные вазоны и метровая статуя-светильник, на стенах -картины.

Татьяна не является приверженцем минимализма. От бывшего супруга артистке достались еще одни апартаменты.

«Та квартира в стиле хай-тека, мне там холодно. Вот я хожу как дурак, там какие-то чашки эти полуквадратные. А вот где я сейчас живу, там чашечки, люстры, светильники», – похвасталась исполнительница.



Татьяна Тишинская хранит подарки от поклонников прямо у себя в квартире. На отдельной полке у нее расположились картины из страз, куклы и светильник с ее портретом.

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