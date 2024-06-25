Певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова улетела из России. Об этом знаменитость сообщила в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

Ольга Бузова опубликовала фотографию, на которой была запечатлена с чемоданом и сумками в лифте. Певица позировала в темно-серой майке, темных джинсах, клетчатой рубашке и очках для зрения. Телеведущая сообщила, что надолго улетела из России, чтобы «творить» для поклонников. При этом знаменитость не рассказала, куда именно отправилась.

Недавно Ольга Бузова и Николай Басков поссорились на премии МУЗ-ТВ. Певец подшутил над коллегой, сказав, что впервые увидел, «чтобы Оля оделась полностью». Звезда, в свою очередь, посетовала о нехватке в стране хороших ведущих. Басков не стал конфликтовать с поп-исполнительницей на сцене, но написал в соцсетях: «Я могу и без микрофона, в отличие от тех, кто в него как коза кричит».

«Рублевка негодует, что обидели Колю»: раскрыта реакция богачей на скандал Бузовой с Басковым

17 июня Мария Погребняк публично поддержала свою подругу Ольгу Бузову. Блогерша опубликовала в соцсетях пост, в котором обратилась к Николаю Баскову. Погребняк заявила, что в стране недостаток настоящих мужчин. Позже певец ответил модели, вспомнив про драку в центре Москвы.