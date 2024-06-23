Новой вокалисткой женской глэм-метал-группы Vixen стала Роза Ларикьюта

Американская глэм-метал-группа Vixen, состоящая только из девушек, объявила о появлении новой вокалистки. Ей стала Роза Ларикьюта — певица, известная своим участием в вокальном телеконкурсе La Voix.

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Наставником артистки на шоу был Эрик Лапуант. Роза дошла до финала, в котором сумела выступить на одной сцене с Def Leppard, Келли Кларксон, Джином Лелупом и своим кумиром Мелиссой Этеридж. Участие Розы в шоу помогло ей собрать огромную фан-базу и стать «новой иконой канадской рок-музыки», напоминает Blabbermouth.

До этого на позиции вокалистки с 2019 года была Лоррейн Льюис: она покинула Vixen в конце мая. В составе группы артистка успела записать только одну песню. Свое решение она объяснила тем, что коллектив «идет в другом направлении».

Vixen впервые обрели популярность в эпоху глэм-рока: в ту пору их называли «женской версией Бон Джови». В 1991-м группа распалась, но воссоединилась на пару лет перед началом XXI века. Нынешний реюнион берет начало в 2002 году. Единственная участница оригинального состава — ударница Рокси Петруччи, сестра барабанщика Dream Theater Джона Петруччи.

Последний студийный лонгплей Vixen увидел свет в 2006-м. Группа давно обещает поклонникам новую музыку.