На вторую годовщину смерти Шатунова поклонники собрались на кладбище

Юрий Шатунов похоронен на Троекуровском кладбище. Сегодня, во вторую годовщину смерти певца, фанаты собираются у памятника, который открыли в сентябре прошлого года. Бронзовый монумент, созданный скульптором Викторией Тищенко, обошелся семье Юрия в 10 миллионов рублей.

По Юрию отслужили панихиду. Могила и пространство вокруг завалены букетами цветов, в основном, белых роз,пишет

СтарХит.

Многие поклонники пришли с музыкальными инструментами, и выступают для всех собравшихся. Звучали самые известные хиты Шатунова.

Вдова Юрия Шатунова Светлана, а также их дети на кладбище замечены не были. Семья живет в Германии, а в Россию родственники исполнителя приезжают достаточно редко.

Светлана в личном блоге поблагодарила поклонников певца. Она призналась, что их «любовь и преданность его творчеству» помогают ей справиться с тяжелой утратой. Супруга покойного Шатунова счастлива, что творчество Юрия находит отклик в сердцах жителей России.