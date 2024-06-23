Гитарист Fear Factory заявил, что надеется увидеть, как андроиды живут с людьми

Гитарист Fear Factory Дино Касарес поделился своими соображениями об искусственном интеллекте. Музыкант отметил, что перемены, связанные с техническим прогрессом, были неизбежны.

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Касарес также заявил, что хочет дожить до дня, когда андроиды будут жить среди людей, чтобы посмотреть, «как это будет работать». В этом сентябре Дино отметит 58-й день рождения.

Гитарист предположил, что следующей вехой технологического развития станет изобретение наноботов, передает Blabbermouth. Касарес надеется, что они смогут проникать в кровь, чтобы «бороться с раком и очищать печень».

Тем не менее гитарист отметил, что перемены, связанные с искусственным интеллектом, пугают, и призвал людей «быть к этому готовыми».

Этой зимой Касарес упоминал, что до конца года поклонники коллектива обязательно дождутся «хотя бы нового сингла».