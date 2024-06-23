Компания Билана выиграла суд по защите авторских прав
Лейбл Димы Билана выиграл суд у бизнесмена из Славянска-на-Кубани Дмитрия Чернокоза. Теперь предприниматель обязан выплатить 116 тысяч рублей компенсации.
Как сообщает gazeta.ru, ООО «Арчер мьюзик продакшнс» обвинило Чернокоза в том, что тот продавал контрафактные компакт-диски с хитом Билана «Молния».
Суд защитил авторские права артиста.
На днях Дима Билан поздравления на «Премии МУЗ-ТВ 2024», которая вернулась в Москву после трехлетнего отсутствия. Певец получил награду в категории «Лучший исполнитель».