Компания Билана выиграла суд  по защите авторских прав

Лейбл Димы Билана выиграл суд у бизнесмена из Славянска-на-Кубани Дмитрия Чернокоза. Теперь предприниматель обязан выплатить 116 тысяч рублей компенсации.

Как сообщает gazeta.ru, ООО «Арчер мьюзик продакшнс» обвинило Чернокоза в том, что тот продавал контрафактные компакт-диски с хитом Билана «Молния».

Суд защитил авторские права артиста.

На днях Дима Билан поздравления на «Премии МУЗ-ТВ 2024», которая вернулась в Москву после трехлетнего отсутствия. Певец получил награду в категории «Лучший исполнитель».