Похудевшая Асмус продемонстрировала фигуру в купальнике

Кристина Асмус недавно отправилась с дочерью на отдых на Бали. При этом она отметила, что отпуск за границей обошелся ей очень дорого, пишут 7days.

«В принципе, можно было и в Анапу поехать, еще и на машину бы после поездки хватило», — пошутила Асмус.



Кристина в микроблоге выложила свою фотографию в ярком купальнике. Заметно, что «зимние» килограммы, которые звезда успела набрать, уже ликвидированы. Актриса подчеркнула, что , что стройная фигура — результат ее стараний, причем худела она без использования модного препарата для диабетиков, который дает опасные осложнения

© Instagram*

Кристина, к слову, всегда шутит, когда речь идет о ее бывшем муже. Например, она довольно жестко отозвалась о Гарике, когда подписчик поинтересовался, почему отец не пришел на выпускной дочери.

* Принадлежит компании Mеta, признанной экстремистской в РФ.