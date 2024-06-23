Культовый альбом Purple Rain Принса будет переиздан к сорокалетию

Легендарный альбом Принса Purple Rain, вышедший 25 июня 1984 года, будет переиздан в лучшем качестве. Его выпуском занимаются NPG Records, Paisley Park Enterprises и Warner Records.

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Согласно NME, треки с альбома были обновлены при помощи аудио-иммерсивной технологии Dolby Atmos. Ремастерингом занимался Крис Джеймс — музыкант, сотрудничавший с Принсом еще при жизни последнего.

Напомним, что лонгплей был саундтреком для одноименной картины с участием музыканта. Обновленная версия ленты также выйдет в кинотеатрах 3 июля.

Purple Rain стал прорывным альбомом Принса и принес ему награды «Оскар» и «Грэмми». Пластинка стала первой в его дискографии, занявшей первое место Billboard 200 — здесь она продержалась 24 недели. Общее количество времени, которое лонгплей провел в чарте, составило 167 недель. Продажи пластинки превзошли 25 миллионов копий — один из лучших результатов в истории музыки.