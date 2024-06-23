Инстасамка рассказала о проблемных пластических операциях

Дарья Зотеева, известная публике под псевдонимом Инстасамка, много экспериментирует со своей внешностью. В «Подкасте №1» беседе с Эльдаром Джараховым она призналась, что не все попытки были удачными.

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Так, однажды она хотела лишь увеличить объем губ, но ей предложили также поработать со скулами. Получилось так, что филлеры вкололи не в тот слой кожи, поэтому они начали расползаться. Об этом пишет teleprogramma.pro.

«Я не думала, что это повлечет такие последствия и самое главное — это клиника, в которую я ходила по бартеру. После туда начали ходить все девочки-блогеры. Позже я узнала, что на момент, когда они мне ставили филлеры, у них не было лицензии», — сказала Инстасамка



Также Дарья похвасталась, что вставила импланты в ягодицы и грудь. Теперь она не может не заниматься спортом, иначе мышцы не смогут поддерживать произведение пластического хирурга.

Недавно Дарья Зотеева отсудила у актера Станислава Ярушина свыше двух миллионов рублей по делу об авторских правах. Инцидент между артистами произошел еще в сентябре прошлого года, когда исполнительница Mia Boyka на шоу Ярушина «МузLoft» вместе с командой актера раскритиковала песню «За деньги да» и вокальные данные Зотеевой, а затем сама исполнила этот трек вживую.