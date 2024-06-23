Инстасамка рассказала о проблемных пластических операциях
Дарья Зотеева, известная публике под псевдонимом Инстасамка, много экспериментирует со своей внешностью. В «Подкасте №1» беседе с Эльдаром Джараховым она призналась, что не все попытки были удачными.
Так, однажды она хотела лишь увеличить объем губ, но ей предложили также поработать со скулами. Получилось так, что филлеры вкололи не в тот слой кожи, поэтому они начали расползаться. Об этом пишет teleprogramma.pro.
«Я не думала, что это повлечет такие последствия и самое главное — это клиника, в которую я ходила по бартеру. После туда начали ходить все девочки-блогеры. Позже я узнала, что на момент, когда они мне ставили филлеры, у них не было лицензии», — сказала Инстасамка
Также Дарья похвасталась, что вставила импланты в ягодицы и грудь. Теперь она не может не заниматься спортом, иначе мышцы не смогут поддерживать произведение пластического хирурга.
Недавно Дарья Зотеева отсудила у актера Станислава Ярушина свыше двух миллионов рублей по делу об авторских правах. Инцидент между артистами произошел еще в сентябре прошлого года, когда исполнительница Mia Boyka на шоу Ярушина «МузLoft» вместе с командой актера раскритиковала песню «За деньги да» и вокальные данные Зотеевой, а затем сама исполнила этот трек вживую.