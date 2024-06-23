Хедлайнерами Ural Music Night 2024 стали GSPD, Dead Blonde, Therr Maitz и Хаски

Фестиваль уральской музыки Ural Music Night, который состоится в Екатеринбурге 28 июня, объявил финальный лайнап. Согласно пресс-релизу, в этом году гостей мероприятия ждут 102 сцены, на каждой из которых будет играть музыка разного направления.

Помимо начинающих артистов, в лайнапе также заявлены уже добившиеся успеха музыканты. Например, на хип-хоп-сцене ожидаются часовые выступления Хаски и Минаевой.

Также свои сеты отыграют GSPD, Dead Blonde, Therr Maitz, Cream Soda, Wildways, Васса Железнова, «Сироткин» и многие другие. Некоторые группы появятся на нескольких сценах. В программе также — концерты джазовых и хоровых коллективов, в том числе любительских из самого Екатеринбурга.

Всего на Ural Music Night выступит больше трех тысяч артистов. Главная особенность фестиваля — это бесплатный вход.

Согласно предварительным оценкам, фестиваль посетит больше 400 тысяч человек, сообщает РГ. Первые мероприятия начнут проходить в три часа дня, последние — ближе к шести утра.