Роман из «Мальбэка» рассказал в «Ниче святого», как относится к Сюзанне сейчас

Фронтмен группы «Мальбэк» Роман Варнин зашел на огонек в шоу Марка Андерсона. В эксклюзивном подкасте HiFi-стриминга Звук «Ниче святого» артист поделился впечатлениями от концертов, которые посетил недавно, вспомнил начальный путь коллектива и рассказал, в каких отношениях сейчас с певицей Сюзанной.

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Какие концерты за последнее время посетил?

По словам Романа, он был на выступлении хип-хоп-дуэта Paris Texas. Они играют эклектичную музыку, в которой смешивают рэп и панк-элементы. Концерт проходил в Берлине, в бывшем здании крематория. Теперь его переделали под площадку для артистов.

«Из последнего — это концерт Канье Уэста и Ty Dolla Sign. Они презентовали альбом Vultures. Поэтому получилось не совсем выступление, а живое шоу. Артисты включали альбом и танцевали в световом кругу. Качались под музыку», — рассказал лидер «Мальбэка».



Марк считает, что последнее время Канье ассоциируется с чудачеством и сумасшедшей энергетикой. Поэтому ведущий спросил, какое отношение у Варнина к Уэсту после всех его высказываний и «отмен». Артист же сразу отметил, что исполнитель хита POWER — один из главных вдохновителей для него.

«В плане, как он относится к миру, музыке. Для меня удивительно, что есть такой артист. Он является абсолютным новатором и экспериментатором в музыке. Он очень много раз изменил современную поп-музыку. Самый влиятельный артист в этом смысле», — объяснил Варнин.



По мнению Романа, если говорить о Канье в контексте провокационных моментов, которые были связаны с ним за последнее время, то он подходит философски. Если бы каких-то вещей не было, то Уэст был бы уровнем еще выше. И с точки зрения человеческой, и культуры.

© Евгений Биятов/РИА Новости

По какому периоду за восемь лет существования группы «Мальбэк» Роман скучает больше всего?

Варнин вспоминает, что было много классных моментов. Сейчас фронтмену коллектива нравится жить здесь и сейчас. А если включается ностальгия, то это автоматически неправильно.

«Самый начальный период был классный. Мы с Сашей Пьяных сделали вместе этот проект. У нас было два EP выпущено еще до прихода стриминга. Они назывались „Вчера“ и „Сегодня“. Это был первый успех и хорошие прослушивания для того времени», — рассказал музыкант.



Тогда к группе появился первый интерес. Это было еще до начала сотрудничества с певицей Сюзанной. Тогда Роман желал изменить поп-музыку в России.

«Добились ли мы этого? В каком-то смысле да. Песня „Равнодушие“ — 100% трек определенной эпохи и поколения. Есть композиции, которые становятся популярными, а потом теряют актуальность. А есть песни, которые актуальны всегда. Про „Равнодушие“ точно могу сказать, что это трек определенного десятилетия и духа времени», — считает артист.



Сейчас людям знакомо название «Мальбэк» и периодически узнают группу на улицах.

«Стали ли мы большими и глобальными артистами? Мы много экспериментировали, искали какой-то звук. Не пошли по пути, когда люди выпустили популярные треки и продолжают делать музыку в этом же стиле», — рассуждает Роман.



По словам музыканта, с Сюзанной они вместе сделали «чересчур много» песен, альбомов и клипов.

«Могли сотрудничать дальше: ездить по корпоративам, собирать большие площадки и быть поп-константой в рамках жанра. Но происходит так, как должно быть. Мне комфортно в состоянии, в котором я нахожусь», — резюмировал Варнин.



© Евгений Биятов/РИА Новости

В каких отношениях с Сюзанной?

Роман сказал, что сейчас они в нормальных отношениях с артисткой. У них есть дочь, с которой Роман периодически видится. Сейчас пик непозитивных отношений у экс-возлюбленных прошел.

«Нас связывали и работа, и отдых, и ребенок, и все вместе. Когда мы разошлись, это был острый эмоциональный момент для всех. Так часто у людей бывает, что они не могут справиться и примириться какое-то время. Накопленные обиды в людях. За себя точно могу сказать, что благодарен совместному опыту с Сюзанной. То, что мы сделали в плане музыки, — это большой путь и пласт работы. Там было очень много магии», — резюмировал артист.



Роман добавил, что уважает Сюзанну как певицу и мать своего ребенка и благодарен ей.

Стоит ли ждать новых треков с Сюзанной и как звучит новый альбом группы «Мальбэк», узнаете в эпизоде подкаста «Ниче святого». Он доступен для подписчиков HiFi-стриминга Звук.

Кстати, в прошлых подкастах NECHAEV рассказал, что у него накопилось более 100 композиций. Также певица «Нексюша» поведала о необычных подарках, которые получает от фанатов.

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