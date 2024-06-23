Боня озвучила причину расставания с молодым возлюбленным

Виктория Боня была гостьей шоу «Злые языки», где, в частности, рассказала о причине расставания с бизнесменом Русланом Гасановым.

По словам телеведущей, это произошло из-за контроля и ревности со стороны партнера.

Боня привела пример, как опубликовала в социальных сетях скриншот с другом. Гасанов потребовал удалить публикацию, пишет gazeta.ru.

««Сидишь там голая в халате». А видно там только треугольничек, сейчас больше видно. И знаешь, эта история, когда молодой мужчина пытает тебя контролировать во всех местах. Я говорю: «Это мой друг, с которым я дружу много лет». И меня как взорвало, я говорю: «Не надо так со мной разговаривать». И знаешь, все, что накопилось за эти три года – вот этого контроля», — сообщила Боня.



Виктория также призналась, что сделала пластику отчасти из-за Гасанова. Телеведущая старше бизнесмена на 14 лет и хотела соответствовать своему молодому возлюбленному.

Ранее российская телеведущая, модель и блогер Виктория Боня рассказала о последствиях пластической операции у ее матери. Женщина делала подтяжку лица. Телеведущая не уточнила, что произошло.

Однако последствия она назвала «немного страшными». Боня добавила, что остается только ждать. Телеведущая отправляла 68-летнюю маму в Дубай для операции.