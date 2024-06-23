Цискаридзе рассказало том, как первым узнал тайну Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк умерла в конце мая. Все годы, которые она боролась со смертельным недугом, рядом с ней был ее муж, фигурист Петр Чернышев.

Петр и Анастасия поженились в 2008 году, уже взрослыми людьми, каждый со своим жизненным опытом. Николай Цискаридзе в эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале рассказал, как одним из первых увидел, что между актрисой и фигуристом вспыхнули чувства. Об этом пишут 7days..

Николай рассказал, что они снимали шоу «Танцы на льду» с Заворотнюк. Он обратил внимание на украшение на актрисе с инициалами «РТ».

«Мы пошли уже на лед, идет съемка и у нас перерыв. А прокат был у Пети. И вдруг я так поворачиваюсь и говорю: „Петр Чернышев?“. Потому что моя фамилия тоже в английском языке пишется через „тс“, и я догадался. И вдруг она мне говорит: „Этого никто не знает“. Я говорю: „А я уже знаю“», - вспомнил Цискаридзе.



Через некоторое время любовь уже невозможно, да и не нужно было скрывать. Судьба показала - Чернышев оказался очень достойной парой для Заворотнюк:

Навка рассказала, как болезнь изменила Заворотнюк

Психолог Любовь Розенберг прокомментировала эту ситуацию, подчеркивая значимость поддержки близких: