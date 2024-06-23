Лазарев рассказал, как отдыхает с детьми за рубежом

Сергей Лазарев вместе с дочерью Аней и сыном Никитой прилетел в Турцию. Звездное семейство поселили в двухэтажной вилле «Делюкс» с бассейном. Как узнали журналисты СтарХита, апартаменты обходятся жильцам за три ночи в 14 тысяч долларов. Предположительно, Лазарев с детьми расположился на отдых на значительно боле долгий срок.

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Фото-и видеоотчет певец опубликовал в личном блоге. Видно, что дети в восторге – купаются, загорают, развлекаются.

По словам Сергея, он хотел спокойного отдыха. Но наследники задали иной темп.

«Долгожданный отпуск! Побуду наедине с собой! В тишине и умиротворении!» — пишет Лазарев.



Тут же в кадре появились шумные и активные дети, которые требуют игр и внимания.

«Реальность», -шутит счастливый отец.



Также Лазарев поделился своими методами воспитания детей:

«Что только не придумают дети, чтобы посидеть в гаджетах. Гаджеты — зло. Кстати, у моих детей стоит лимит экранного времени, как только лимит в два часа в день заканчивается, то телефон просто становится куском бестолкового кирпича. Стараюсь переключать их на книги, игрушки, уроки», - объяснил он.



Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл гонорар певца Сергея Лазарева.Медиаменеджер упомянул грядущий концерт музыканта в Тюмени, билеты на который достигают 10 тысяч рублей. По мнению шоумена, Лазарев полностью оправдывает такую стоимость.