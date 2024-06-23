Фигуристка рассказала, как изменилась актриса из-за болезни

Фигуристка Татьяна Навка была одной из тех, кто постоянно находился рядом с заболевшей Анастасией Заворотнюк. Сейчас, после похорон актрисы, спортсментка решилась на непростой рассказ о том, как изменилась актриса из-за болезни.

«Помню этот день, когда они меня пригласили — рассказали, советовались. У Насти был день рождения 3 апреля, и она себя не очень чувствовала хорошо — лицо немного перекосило», — цитируют Татьяну телеграм-каналы.



Тогда, по словам Навки, все думали, что это всего лишь средствие воспаление нерва. Практически на следующий день Заворотнюк отправилась к врачам, которые после анализов сообщили страшное…

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Дальше с лицом актрисы произошли более серьезные изменения. Тогда Навка первой предложила неожиданный ход — купить паранджу, чтобы Настя передвигалась по Москве именно в ней. Однако, подчеркивает фигуристка, уходила из жизни актриса такой, какой ее привыкли видеть поклонники.