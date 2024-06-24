Уехавшего из России комика Шаца* вывела из себя жизнь в Израиле

После начала СВО Михаил Шац* (признан иноагентом на территории РФ) уехал из России в Израиль. Юморист рассказал, что его не устраивает на новой родине.

Телеведущий отметил, что эмигранты, обладающие большим опытом и знаниями, готовы менять жизнь в Израиле в лучшую сторону, но правительство этому сопротивляется. Их никто не принимает всерьез.

«Есть масса вещей в Израиле которые меня бесят и раздражают: бюрократия, какая-то вязкость мышления, какой-то инфантилизм во многих вопросах» — признался Шац* в интервью YouTube-каналу «Шалом, тыкверим!».



Как пояснил комик, неидеальна и политическая система страны. В Израиле, говорит он, не осталось достойных политиков: кругом сплошной популизм, который раздражает телеведущего.

Пока Шац* остается в Израиле по разным причинам, ему нравится эта страна как база, несмотря на все недостатки. Но сейчас он переосмысливает образ жизни и задумался о переезде. В качестве нового дома юморист рассматривает США, куда он отправится в тур ближайшей осенью.

Напомним, ранее телеведущий заявил, что россияне начали жить лучше после начала СВО. Подробнее читайте здесь.

*(признан иноагентом на территории РФ)