Спрогнозирована величина налога на замок Пугачевой в Грязи

Российскую певицу Аллу Пугачеву, в собственности которой есть замок в подмосковной деревне Грязь, с большей долей вероятности не коснутся повышенные налоговые сборы. Об этом рассказал владелец агентства элитной недвижимости Nika Estate Виктор Садыгов в беседе с «Парламентской газетой».

По словам эксперта, сегодня этот объект уже морально устарел. Садыгов уточнил, что 2022 году выяснилось — у замка нет адреса. Сам участок небольшой — всего гектар, а площадь здания составляет 2300 квадратных метров, подчеркнул он.

Знакомый Пугачевой предрек снос «странного» замка в Грязи

Ранее знакомый Аллы Пугачевой бизнесмен Андрей Ковалев заявил, что ее замок в подмосковной деревне Грязь в недалеком будущем снесут.