Племянница Ефремова Ольга сообщила, что муж-итальянец разбил ей голову

Племянница Михаила Ефремова, актриса Ольга Ефремова сообщила в Instagram, что нуждается в помощи в Италии. Ефремова рассказала, что ее муж-итальянец Алессандро Сини избил ее и издевался над их общим восьмилетним сыном Арсением. Она показала кадры, на которых продемонстрировала синяки и ссадины на лице и других частях тела. Артистка заявила, что Сини разбил ей голову и похитил ребенка. По словам актрисы, она несколько лет терпела домашнее насилие от супруга. Сейчас Ефремова находится одна в чужой стране и просит помощи. Она намерена обратиться в полицию. "Муж разбил мне голову об пол. Алессандро Сини, родившийся в Марино, гражданин Италии. Я, вы знаете, нахожусь под его насилием уже около девяти лет. Физическим, экономическим, кроме того, он вор, он похитил моего ребенка — сына Арсения Ефремова", - сообщила артистка. К своему видеообращению Ефремова добавила портреты княгини Ольги и хештеги "русская женщина и ребенок в большой опасности", "домашнее насилие" и другие. В комментариях актриса Алена Хмельницкая поинтересовалась у коллеги, "что за ужас" с ней происходит. Правозащитница Алена Попова сообщила, что написала личное сообщение Ефремовой.