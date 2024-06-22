Кушанашвили встречает день рождения в реанимации

Отару Кушанашвили исполнилось 54 года. Журналист встречает свой день рождения в реанимации. Он приходил в себя, но сейчас снова находится без сознания под аппаратом ИВЛ. Как сообщает «Московский Комсомолец», его состояние стабильное.

Врачи пока никаких прогнозов по срокам выписки телеведущего не дают.

Сообщается, что в этом году Кушанашвили собирать друзей на день рождения не планировал. Предположительно, в этот день он собирался быть в Нижнем Новгороде на матче футбольной медиалиги, так как он является амбассадором команды «Родина медиа».

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что медики госпитализировали шоумена Отара Кушанашвили для экстренной операции. У него нашли злокачественную опухоль. Позднее стало известно, что операция Кушанашвили прошла успешно.