Мария Погребняк отчаянно обратилась к хейтерам, которые пытаются ее «опорочить»

Радость недавно обручившейся Марии Погребняк длилась недолго. Почти сразу же после помолвки старая знакомая девушки по проекту «Звезды в Африке» и по совместительству главная сваха на российском телевидении Роза Сябитова весьма нелицеприятно высказалась о блогере. Женщина заявила, что Маша слишком торопится выйти замуж (напомним, с футболистом Павлом Погребняком она развелась только в сентябре прошлого года), и порекомендовала вместо скорого замужества поработать над репутацией «хорошей невесты». Вдобавок сваха жестко прошлась по характеру Марии, который та якобы продемонстрировала на реалити-шоу, и добавила: с тремя детьми от бывшего мужа она вряд ли будет кому-то нужна.

© @mariapoga_

Погребняк, разумеется, за себя постояла, но на этом проблемы не закончились. Вскоре Машу сделали своей мишенью и досужие сплетники. По Сети разошлись слухи о новой интрижке блогера с загадочным миллиардером (и все это на фоне подготовки к свадьбе!). В общем, нервы сдали и многодетная мама оставила отчаянное послание всем своим недоброжелателям сразу.

«Мне вот странно. Вроде я живой человек, я не искусственный интеллект. Живу в Москве. Всегда можно позвонить и получить от меня всю информацию из первых уст. Вы уже определитесь: с мультимиллиардером вы меня видите, беременная ли я, никому не нужная старуха, еле хожу (при этом каждый день в спортзале). Ну вы хотя бы позвоните, и я вам скажу всю достоверную информацию... Зачем устраивать такой цирк?» — недоумевающе спросила блогер.



И добавила, что некоторые из сплетников даже пытаются найти архивные видео, чтобы ее опорочить.

И все-таки, несмотря на надоедливых хейтеров, к предстоящей свадьбе Мария Погребняк готовится с тем еще запалом. Ранее она раскрыла первые подробности торжества и призналась, что мероприятие пройдет в узком кругу самых близких людей.

*Запрещен в РФ.