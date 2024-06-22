Клава Кока намекнула на зависимость своего возлюбленного

Клава Кока опубликовала в микроблоге небольшой юмористический ролик. Главный герой ролика – ее избранник Александр Поверин выступает в роли человека, страдающего игровой зависимостью.

Клава показывает, как спешит домой – ведь там ее ждет не дождется любимый. Однако парень даже не замечает девушку, поскольку занят игрой в Dota 2. Об этом рассказывает gazeta.ru.

Кока обратилась к поклонникам:

«Это лечится?»



Как пишет издание, большинство подписчиков сошлись во мнении, что не лечится.Блогер Дава, бывший возлюбленный Ольги Бузовой, даже посоветовал Коке не мешать избраннику играть.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко прокомментировал новость о том, что певица Клава Кока намерена заняться продюсированием полуфиналиста детского «Голоса» Кирилла Скрипника.