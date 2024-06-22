Джастин Тимберлейк, популярный певец и актер, впервые прокомментировал свой арест после пьяного вождения, который произошел 18 июня. В своем обращении к поклонникам, опубликованном в социальных сетях, он признал свою ошибку, поблагодарил за поддержку и выразил надежду на понимание.

"Вы здесь, я здесь, и ничто не изменит этот момент. Знаю, иногда меня сложно любить, но вы не перестаете любить меня, и я возвращаю вам эту любовь", - написал Тимберлейк.



Он также добавил, что у него выдалась "тяжелая неделя".

Напомним, что инцидент произошел в баре American Hotel в Саг-Харборе. После того как Тимберлейк отказался вызвать такси и решил ехать домой на своем BMW, его остановила полиция. Певец отказался сдавать тест на алкоголь, в результате чего был арестован и доставлен в полицейский участок.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что Тимберлейк был в состоянии алкогольного опьянения. У него была замедленная речь, а глаза были "стеклянные" и "налитые кровью".

Несмотря на этот инцидент, Тимберлейк получил множество сообщений поддержки от своих поклонников. Многие из них высказали надежду, что он справится с трудностями и продолжит свою успешную карьеру.

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