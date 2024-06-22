«На лице ожоги глубокие». Барецкий рассказал, что едва не погиб

Недавно стало известно о начале съемок боевика «Барецкий. Последняя кровь», где главную роль играет сам Станислав Барецкий. 22 июня Барецкий должен был исполнить опасный трюк с огнем – выдохнуть горючим топливом на открытый источник огня. Но произошло ЧП - пламя обожгло актеру лицо.

«Сегодня на съемках боевика «Барецкий. Последняя кровь» чуть не погиб! Хотел показать фаер-шоу и загорелся, пришлось даже вызывать скорую», – рассказал артист.



Барецкому вызвали бригаду скорой помощи, однако от госпитализации шоумен отказался, пишет издание passion.ru.

«На лице ожоги глубокие, жжет все, и головокружение. Если будет совсем плохо, поеду в больницу. В скорой сказали, что надо в больницу, но я отказался из-за съемок!» – объяснил он.



Ранее шоумен Стас Барецкий предложил блогеру Анастасии Ивлеевой и актеру Никите Кологривому роли народной артистки СССР Аллы Пугачевой и ее супруга-юмориста. Об этом сообщает NEWS.ru. Барецкий заявил, что хочет снять их в своем сериале «Грязь».