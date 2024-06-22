Борисова сообщила, что подарит дочери на 17-летие

Дана Борисова удивила своих поклонников. Она заявила, что подарит дочери Полине на 17-летие ринопластику. По словам телеведущей, ее ребенок мечтает изменить нос. При этом звезда предполагает, что одной пластикой дочь может не ограничиться, пишут news.ru.

«Более того, мы даже знаем, какую первую сделаем операцию. Носик она просит в подарок. Все устраивает, она похожа на меня, а носиком она своим почему-то недовольна. Считает, что он у нее похож на папин. Я точно категорически не буду ей ничего запрещать», объяснила звездная мама журналистам



Весной Дана рассказывала, что вместе с дочерью худела на уколах препарата для диабетиков. Полина тогда жаловалась, что «это был ужасный опыт», она очень страдала от осложнений.

Ранее Борисова заявляла, что для комфортной жизни ей хватило бы миллиона рублей в месяц. Ведущая рассказывала о нескольких проектах: она посещает ток-шоу, развивает соцсети. Иногда у нее получается уехать в отпуск по бартеру.