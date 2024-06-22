Участник Dream Theater Джордан Рудесс анонсировал сольный альбом

Клавишник американской прогрессив-метал-группы Dream Theater Джордан Рудесс сообщил о скором выпуске сольной пластинки Permission To Fly. Релиз увидит свет 6 сентября.

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Для записи Рудесс позвал группу музыкантов, среди которых, например, оказались канадский артист Девин Таунсенд и армянский исполнитель Стивен Дадаян. Тексты всех песен принадлежат Ариане, дочери Джордана, уточняет Blabbermouth.

Металист объяснил это тем, что при написании лирики он сам больше сосредотачивается на звучании слов. «В этом альбоме я хотел копнуть глубже», — уточнил Рудесс. По его словам, на пластинке пронизана мотивами мира и борьбы с насилием.

Также музыкант выпустил эпический сингл The Alchemist. Всего в лонгплей войдут 11 треков.

Тем временем Dream Theater готовят новый релиз при участии барабанщика Майка Портного, с которым не выпускали материал с 2009 года.