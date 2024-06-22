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Megan Thee Stallion опубликовала трек-лист своего грядущего альбома MEGAN

Хип-хоп-артистка Megan Thee Stallion представила трек-лист своей будущей пластинки, получившей название MEGAN. Всего в лонгплей, который должен выйти уже 28 июня, вошло 18 композиций.

Megan Thee Stallion опубликовала трек-лист своего грядущего альбома MEGAN
© Go.zvuk.com

Список песен из своего грядущего релиза рэперша опубликовала в соцсетях. На фитах в MEGAN можно будет услышать рэпера Кайла Рича, японского хип-хоп-артиста Юки Тибу, Глориллу, дуэт UGK и соул-певицу Викторию Моне.

Полный трек-лист выглядит так:

  1. HISS
  2. RATTLE
  3. FIGUEROA
  4. WHERE THEM GIRLS AT
  5. BROKE HIS HEART
  6. B.A.S. feat. Kyle Richh
  7. OTAKU HOT GIRL
  8. FIND OUT
  9. BOA
  10. MAMUSHI feat. Yuki Chiba
  11. ACCENT feat. GloRilla
  12. PAPER TOGETHER feat. UGK
  13. SPIN feat. Victoria Monet
  14. DOWN STAIRS DJ
  15. MIAMI BLUE
  16. WORTHY
  17. MOODY GIRL
  18. COBRA

Ранее Megan Thee Stallion выпустила сингл HISS, в котором обратилась к своим хейтерам. Артистка заявила, что никто из пытавшихся испортить ее имидж «не стоил такой драмы».

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