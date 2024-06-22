Megan Thee Stallion опубликовала трек-лист своего грядущего альбома MEGAN
Хип-хоп-артистка Megan Thee Stallion представила трек-лист своей будущей пластинки, получившей название MEGAN. Всего в лонгплей, который должен выйти уже 28 июня, вошло 18 композиций.
Список песен из своего грядущего релиза рэперша опубликовала в соцсетях. На фитах в MEGAN можно будет услышать рэпера Кайла Рича, японского хип-хоп-артиста Юки Тибу, Глориллу, дуэт UGK и соул-певицу Викторию Моне.
Полный трек-лист выглядит так:
- HISS
- RATTLE
- FIGUEROA
- WHERE THEM GIRLS AT
- BROKE HIS HEART
- B.A.S. feat. Kyle Richh
- OTAKU HOT GIRL
- FIND OUT
- BOA
- MAMUSHI feat. Yuki Chiba
- ACCENT feat. GloRilla
- PAPER TOGETHER feat. UGK
- SPIN feat. Victoria Monet
- DOWN STAIRS DJ
- MIAMI BLUE
- WORTHY
- MOODY GIRL
- COBRA
Ранее Megan Thee Stallion выпустила сингл HISS, в котором обратилась к своим хейтерам. Артистка заявила, что никто из пытавшихся испортить ее имидж «не стоил такой драмы».