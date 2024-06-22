Megan Thee Stallion опубликовала трек-лист своего грядущего альбома MEGAN

Хип-хоп-артистка Megan Thee Stallion представила трек-лист своей будущей пластинки, получившей название MEGAN. Всего в лонгплей, который должен выйти уже 28 июня, вошло 18 композиций.

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Список песен из своего грядущего релиза рэперша опубликовала в соцсетях. На фитах в MEGAN можно будет услышать рэпера Кайла Рича, японского хип-хоп-артиста Юки Тибу, Глориллу, дуэт UGK и соул-певицу Викторию Моне.

Полный трек-лист выглядит так:

HISS RATTLE FIGUEROA WHERE THEM GIRLS AT BROKE HIS HEART B.A.S. feat. Kyle Richh OTAKU HOT GIRL FIND OUT BOA MAMUSHI feat. Yuki Chiba ACCENT feat. GloRilla PAPER TOGETHER feat. UGK SPIN feat. Victoria Monet DOWN STAIRS DJ MIAMI BLUE WORTHY MOODY GIRL COBRA

Ранее Megan Thee Stallion выпустила сингл HISS, в котором обратилась к своим хейтерам. Артистка заявила, что никто из пытавшихся испортить ее имидж «не стоил такой драмы».