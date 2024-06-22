Певец Джастин Тимберлейк мог бы избежать скандала, связанного с вождением в нетрезвом состоянии, если бы прислушался к предупреждению полицейского, который позже и надел на него наручники.

Источник в местных правоохранительных органах сообщил The New York Post, что 43-летнего Тимберлейка, севшего за руль пьяным, дважды останавливали во вторник утром в районе Саг-Харбор на Лонг-Айленде. В первый раз он получил предупреждение о том, что нужно прекратить поездку.

"Его остановили и посоветовали не садиться за руль, - сообщил источник- Офицер его не узнал, он молодой парень. И он все же дал Джастину время, потому что тот не представлял непосредственной опасности".



Однако, как откровенно отметил собеседник NYP, Тимберлейк оказался "тупым", решив продолжить вождение в пьяном виде. Он снова был замечен тем же офицером за рулем своего внедорожника BMW и остановился. "Какой тупица! - сказал собеседник издания. - Я думаю, он мог бы позволить себе нанять водителя. Как насчет прав?".

Тимберлейка остановили во второй раз после того, как он якобы проехал через знак остановки на перекрестке с четырьмя дорогами, а затем свернул на встречную полосу. Певец, который ранее признавал наличие у себя проблем с алкоголем, рассказал полиции, что выпил одну порцию мартини в историческом отеле "Американ", где ужинал с друзьями. Ему трижды предлагали дунуть в алкотестер, и он отказался. Офицер отметил в своем отчете, что Тимберлейк неуверенно стоял на ногах, невнятно говорил, и от него сильно пахло алкоголем. Его глаза, говорится в отчете, были "стеклянными" и налитыми кровью.

В случае признания виновным артисту грозит до года тюремного заключения, хотя эксперты полагают, что Тимберлейк, скорее всего, будет просто лишен прав на вождение, поскольку это его первое правонарушение.