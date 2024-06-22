Снимать звезду было строго-настрого запрещено.

Подробности приезда Дмитрия Нагиева в Кострому узнал KOSTROMA.TODAY.

Напомним, актера потеряли многие федеральные СМИ, сообщив лишь, что последний раз звезду видели в Дубае. Некоторые предполагали, что Дмитрий завершил карьеру и собирается обосноваться в Арабских Эмиратах.

Но неожиданно звезду заметили не на родине арабских шейхов, а на родине Снегурочки — в Костроме. Выяснилось, что он приехал в наш город на съемки сериала «Злые люди».

В Костроме приезд Нагиева пытались держать в строжайшей тайне. Массовке пригрозили 100-тысячными штрафами за фото звезды. Но Дмитрий все-таки попал в кадр, несмотря на то, что от посторонних глаз его защищала симпатичная блондинка. Она буквально грудью закрывала актера, чтобы он случайно не попал в чей-то кадр, стараясь пресечь любую попытку сфотографировать звезду.

Редкий кадр, где Дмитрия Нагиева и таинственную блондинку хорошо видно, оказался в распоряжении KOSTROMA.TODAY.

© Kostroma.Today

«Злые люди» — проект, который стал самым масштабным в плане набора массовки. Требовались любые типажи, а самое главное требование — это естественная внешность без признаков современности. Количество актеров массовых сцен резко сократили только для сцен, где появлялся Дмитрий Нагиев.

По сюжету, действие происходит в 1895 году. В Нижнем Новгороде (который и играет Кострома — прим.ред.) организуют ярмарку, куда приедут купцы со всего света. Император Александр III принимает решение явить миру передовые российские достижения и преодолеть нарастающий в империи кризис. Город ждут огромные инвестиции, масштабная перестройка и обновление.