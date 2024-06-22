Чекалин назвал причину развода с Лерчек

Артем Чекалин озвучил причину развода с супругой. Он признался, что их отношения не выдержали домашнего ареста.

Супружеской паре блогеров пришлось долго находиться под домашним арестом из-за миллионных долгов перед ФНС. Они смогли погасить все долги, арест был снят, но Лерчек в марте 2024 года подала на развод. Сама блогер по поводу своего решения никаких объяснений не давала, сообщает издание passion.ru.

Артем же написал в микроблоге:

«Не говорите, что год сидели припеваючи, да, может и так, но цена всей этой эпопеи – моя с Лерой любовь, которая, поверьте, была чистой и бескорыстной, что очень редко в наши дни».



Несмотря на то, что семье пришлось расстаться с сотнями миллионов рублей, чтобы полностью погасить долги перед налоговой, у них осталось роскошное имущество. Супруги владеют двумя квартирами в Москве: одна находится на Серпуховском Валу и стоит 70 миллионов рублей, другая расположена на улице Архитектора Щусева в жилом комплексе «Зиларт» — ее оценивают в 50 миллионов рублей.

Кроме того, за 12 лет брака Чекалины успели обзавестись земельным участком площадью 5616 квадратных метров в Одинцовском районе Московской области. Недвижимость расположена на территории поселка Agalarov Estate, там сейчас строится частный дом. У них также есть несколько автомобилей, в том числе BMW X5, Porsche Cayenne, Mercedes-Benz AMG и Mercedes-Benz GLS 400.