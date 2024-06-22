Трэвис Скотт и Mustard выпустили совместный трек Parking Lot

Рэпер Трэвис Скотт и продюсер Mustard представили фит под названием Parking Lot. Сингл войдет в предстоящий альбом последнего — Faith of a Mustard Seed. Выход пластинки намечен на 26 июля. Кроме Трэвиса в нем появятся Future, Lil Baby, Young Thug, Кид Кади и другие звезды.

© Go.zvuk.com

На композицию был снят клип, в котором артисты проводят время на парковке. В простом на первый взгляд видео нашлось место магии.

Parking Lot — вторая совместная работа Скотта и Mustard после песни Whole Lotta Lovin' 2016 года.

Ранее Трэвиса высмеяли в сети за его университетское эссе о любимых хип-хоп-исполнителях.