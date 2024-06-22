Поплавская возмущена размещением в театре Вахтангова портрета Туминаса

Яна Поплавская требует убрать портрет скандального литовского режиссера Римаса Туминаса из галереи Государственного академического театра имени Вахтангова.

Туминас, бывший художественный руководитель театра, уехал из России после начала спецоперации. В 2022 году он в разговоре с пранкерами поприветствовал убийство граждан нашей страны и согласился поставить спектакль «Мой друг Бандера». Когда это открылось, режиссера уволили из театра и лишили премии Правительства России, пишет «Абзац».

Весной этого гота Туминас скончался. Его портрет был размещен в галерее театра.

Поплавская считает подобное недопустимым.

«Россия не кормушка для предателей, не кормушка для свиней. Культура – это сообщающийся сосуд. А у нас рядом с портретом Михаила Ульянова висит портрет предателя Римаса Туминаса в театре Вахтангова. Бедный Ульянов! Если бы мог, он бы восстал и сказал: «Вы что тут, о***, что ли? Это театр фронтовиков!» Пока у нас будет продолжаться гнусная история вседозволенности и такого отношения к культуре, ничего не поменяется», заявила актриса.



Ранее Яна Поплавская в Telegram-канале осудила директора Театра Вахтангова Кирилла Крока за намерение провести вечер памяти литовского режиссера Римаса Туминаса. Актриса приложила скриншоты, где Кирилл Крок обещает провести вечер памяти Римаса Туминаса.

Реабилитировать Туминаса в глазах россиян, уверена телеведущая, является точно таким же предательством. Поплавская напомнила, что с покойного литовского режиссера «уже не спросить, но с его обожателя можно».